Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что мало святых среди звёзд мирового футбола, и большинство в свободное от тренировок и игр время могут позволить себе выпить алкоголь.

Возможно, в этой бутылке не вода globallookpress.com

«Как вы думаете, Роналду может позволить себе выпить вина? Да, может! Выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина. И, возможно, не только вина. Да, то, что он следит за питанием, — это так. Но опять же, даже у людей, сидящих на жёсткой диете, есть разгрузочные дни», — рассказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

Сейчас 41‑летний Криштиану выступает за саудовский «Аль‑Наср». Также он играл за «Ювентус», «Реал», «МЮ» и «Спортинг».