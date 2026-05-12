Сеск Фабрегас, бывший полузащитник «Барселоны» и нынешний главный тренер «Комо», высказался о возможности возглавить «Реал».

«У меня нет красных линий. Единственная красная черта, в которой я был абсолютно уверен с самого начала — это то, что я не хотел быть ассистентом, например. Я четко понимаю, что хочу быть главным тренером. А что касается работы в Мадриде, я об этом даже не думал и не рассматривал. У меня просто не было времени на подобные вещи, — цитирует Фабрегаса издание Marca.

На данный момент "Реал" возглавляет Альваро Арбелоа, который сменил на этом посту Хаби Алонсо.