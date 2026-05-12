«Бетис» одержал победу над «Эльче» (2:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Кучо Эрнандеса.
«Эльче» удалось сравнять счет на 41-й минуте, отличился Эктор Форт.
На 49-й минуте игрок гостей Лео Петро получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
«Бетис» забил победный гол на 68-й минуте благодаря точному удару Пабло Форнальса.
Результат матча
БетисСевилья2:1ЭльчеЭльче
1:0 Кучо Эрнандес 9' 1:1 Эктор Форт 41' 2:1 Пабло Форнальс 68'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Хуниор Фирпо (Натан 66'), Диего Гомес, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира 83'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Иско 63'), Антони, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме 83'), Кучо Эрнандес
Эльче: Матиас Дитуро, Эктор Форт (Альваро Родригес 64'), Лео Петро, Давид Аффенгрубер, Буба Сангаре (Джон Дональд 81'), Грэйди Диангана (Виктор Чуст 57'), Гонсало Вильяр (Адрия Педроса 81'), Марк Агуадо, Алейкс Фебас, Андре Силва (Тете Моренте 64'), Херман Валера
Жёлтые карточки: Диего Льоренте 80', Натан 85', Кучо Эрнандес 90+3' — Алейкс Фебас 76', Гонсало Вильяр 79'
Красная карточка: Лео Петро 49' (Эльче)
После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе. «Эльче» — на 14-й строчке с 39-ю баллами.