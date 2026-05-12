«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»

Хозяева вышли вперед на 38-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Симакана.

Уже на 90+8-й минуте игрок «Аль-Насра» Бенто оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча

Аль-НасрЭр-РиядАль-Наср1:1Аль-ХиляльАль-ХиляльЭр-Рияд
1:0 Мохамед Симакан 37'
Аль-Наср:  Мохамед Симакан,  Иньиго Мартинес,  Марсело Брозович (Айман Яхья 72'),  Кингсли Коман (Надер Абдулла Аль-Шарари 72'),  Садио Мане,  Жоау Фелиш,  Криштиану Роналду (Абдулла аль-Хамдан 83'),  Bento,  Nawaf Bu Washl (Султан Аль-Ганам 83'),  Abdulelah Al-Amri,  Али Аль-Хассан (Saad Al Nasser 55')
Аль-Хиляль:  Яссин Буну,  Тео Эрнандес,  Мотеб Аль-Харби (Юсуф Акчичек 77'),  Хассан ат-Тамбакти (Маркос Леонардо 69'),  Салем Аль-Давсари (Али Ладжами 69'),  Сергей Милинкович-Савич,  Малком (Murad Al-Hawsawi 87'),  Нассер аль-Давсари,  Рубен Невеш,  Карим Бензема (Султан Мадаш 69'),  Мохаммед Канно
Жёлтые карточки:  Али Аль-Хассан 21',  Abdulelah Al-Amri 25',  Жоау Фелиш 75',  Айман Яхья 81'  —  Хассан ат-Тамбакти 29',  Сергей Милинкович-Савич 64',  Тео Эрнандес 90+2'

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице с 83 очками в активе, опережая «Аль-Хиляль» на 5 баллов и имея на одну игру больше.  Таким образом, команда Криштиану Роналду еще не гарантировала себе чемпионство в саудовской Про-Лиге.