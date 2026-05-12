«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Хозяева вышли вперед на 38-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Симакана.
Уже на 90+8-й минуте игрок «Аль-Насра» Бенто оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Аль-НасрЭр-Рияд1:1Аль-ХиляльЭр-Рияд
1:0 Мохамед Симакан 37'
Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович (Айман Яхья 72'), Кингсли Коман (Надер Абдулла Аль-Шарари 72'), Садио Мане, Жоау Фелиш, Криштиану Роналду (Абдулла аль-Хамдан 83'), Bento, Nawaf Bu Washl (Султан Аль-Ганам 83'), Abdulelah Al-Amri, Али Аль-Хассан (Saad Al Nasser 55')
Аль-Хиляль: Яссин Буну, Тео Эрнандес, Мотеб Аль-Харби (Юсуф Акчичек 77'), Хассан ат-Тамбакти (Маркос Леонардо 69'), Салем Аль-Давсари (Али Ладжами 69'), Сергей Милинкович-Савич, Малком (Murad Al-Hawsawi 87'), Нассер аль-Давсари, Рубен Невеш, Карим Бензема (Султан Мадаш 69'), Мохаммед Канно
Жёлтые карточки: Али Аль-Хассан 21', Abdulelah Al-Amri 25', Жоау Фелиш 75', Айман Яхья 81' — Хассан ат-Тамбакти 29', Сергей Милинкович-Савич 64', Тео Эрнандес 90+2'
После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице с 83 очками в активе, опережая «Аль-Хиляль» на 5 баллов и имея на одну игру больше. Таким образом, команда Криштиану Роналду еще не гарантировала себе чемпионство в саудовской Про-Лиге.