Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд завоевал свой первый чемпионский титул в карьере, став победителем Ла Лиги в текущем сезоне.

Каталонский клуб оформил чемпионство после домашней победы над мадридским «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, при этом один из голов на свой счёт записал сам Рашфорд.

Для 28-летнего форварда этот трофей стал дебютным титулом национального чемпиона. При этом отмечается, что он добился успеха быстрее, чем французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который выступает за мадридский клуб уже два сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Рашфорд провёл 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.