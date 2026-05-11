В матче 33-го тура французской Лиги 1 « ПСЖ » в родных стенах обыграл « Брест » со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дезире Дуэ на 82-й минуте встречи.

Отметим, что российский вратарь Матвей Сафонов весь матч просидел на скамейке запасных.

«ПСЖ» по итогам этого матча набрал 73 очка и закрепился на первой строчке в турнирной таблице, «Брест» с 38 баллами идет 12-м.

В параллельной игре «Ренн» в волевом стиле победил «Париж» со счетом 2:1. На гол Виллем Геббелса хозяева ответили точными ударами Эстебана Леполя и Бреела Эмболо.