«Пари НН» на своем поле уступил ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ со счетом 1:2.

Даниил Лесовой вывел хозяев вперед на 44-й минуте встречи. Нижегородцы вели в счете до 89-й минуты, пока Данил Козлов не сравнял счет, а минуту спустя Ирман Фиров принес победу столичной команде.

Результат матча Пари НН Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва Пари НН: Medvedev, Koledin, Kakkoev, Kirsch, Karic, Ticic, Sarfo, Kalinski, Olusegun, Lesovoy, Cephas ЦСКА: Матеус Рейс, Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Kislyak, Krugovoy, Oblyakov, Barinov, Bandikyan, Musaev

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (22) — пятнадцатый.