«Пари НН» на своем поле уступил ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ со счетом 1:2.

Матвей Кисляк (ЦСКА) globallookpress.com

Даниил Лесовой вывел хозяев вперед на 44-й минуте встречи.  Нижегородцы вели в счете до 89-й минуты, пока Данил Козлов не сравнял счет, а минуту спустя Ирман Фиров принес победу столичной команде.

Результат матча

Пари НННижний НовгородПари НН1:2ЦСКАЦСКАМосква
Пари НН:  Medvedev,  Koledin,  Kakkoev,  Kirsch,  Karic,  Ticic,  Sarfo,  Kalinski,  Olusegun,  Lesovoy,  Cephas
ЦСКА:  Матеус Рейс,  Жоао Виктор,  Torop,  Gajic,  Danilov,  Kislyak,  Krugovoy,  Oblyakov,  Barinov,  Bandikyan,  Musaev

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (22) — пятнадцатый.