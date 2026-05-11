Сегодня сборная Бразилии представит расширенный список участников чемпионата мира по футболу 2026 года.

По информации UOL, в понедельник Бразильская конфедерация футбола отправит в ФИФА перечень из 55 игроков, которые могут войти в состав команды Карло Анчелотти на предстоящем турнире.

Среди потенциальных участников — нападающий «Сантоса» Неймар а также 41-летний защитник «Порту» Тиаго Силва. Однако предварительный состав официально не будет обнародован.

Окончательный список из 26 игроков сборная Бразилии представит 18 мая.