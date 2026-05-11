В матче 33-го тура французской Лиги 1 « Лилль » на выезде переиграл « Монако » со счетом 1:0.
Соперники долго не могли открыть счет, но на 72-й минуте Денис Закария срезал мяч в собственные ворота и принес победу гостям.
Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 59 минут.
0:1
Монако: Лукаш Градецки, Тило Керер (Идрисса Туре 80'), Кристиан Мависса, Джордан Тезе (Мика Биерет 80'), Денис Закария, Аладжи Бамба (Ваут Фас 58'), Магнес Аклиуше, Александр Головин (Ансумане Фати 59'), Ламин Камара, Саймон Адингра (Мамаду Кулибали 58'), Фоларин Балогун
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк 90'), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Алешандро Рибейро 90'), Бенжамен Андре, Айюб Буадди (Набиль Бенталеб 46'), Матиас Фернандес, Фелиш Коррея (Гаэтан Перрен 71'), Ngal'ayel Mukau (Этан Мбаппе 62')
Жёлтые карточки: Мамаду Кулибали 79' — Айюб Буадди 23', Матиас Фернандес 54', Гаэтан Перрен 75'
«Лилль» набрал 61 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Монако» с 54 баллами идет седьмым.
В параллельной игре « Лион » неожиданно проиграл « Тулузе » с результатом 1:2. На голы Даяна Метали и Уоррена Каманзи гости ответили только точным ударом Корентена Толиссо.
«Тулуза» набрала 44 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице, «Лион» (60) — четвертый.