В матче 33-го тура французской Лиги 1 « Лилль » на выезде переиграл « Монако » со счетом 1:0.

Соперники долго не могли открыть счет, но на 72-й минуте Денис Закария срезал мяч в собственные ворота и принес победу гостям.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 59 минут.

Результат матча Монако Монако 0:1 Лилль Лилль Монако: Лукаш Градецки, Тило Керер ( Идрисса Туре 80' ), Кристиан Мависса, Джордан Тезе ( Мика Биерет 80' ), Денис Закария, Аладжи Бамба ( Ваут Фас 58' ), Магнес Аклиуше, Александр Головин ( Ансумане Фати 59' ), Ламин Камара, Саймон Адингра ( Мамаду Кулибали 58' ), Фоларин Балогун Лилль: Берке Озер, Ромен Перро ( Калвин Вердонк 90' ), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон ( Алешандро Рибейро 90' ), Бенжамен Андре, Айюб Буадди ( Набиль Бенталеб 46' ), Матиас Фернандес, Фелиш Коррея ( Гаэтан Перрен 71' ), Ngal'ayel Mukau ( Этан Мбаппе 62' ) Жёлтые карточки: Мамаду Кулибали 79' — Айюб Буадди 23', Матиас Фернандес 54', Гаэтан Перрен 75'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 3 Удары мимо 4 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 13 Фолы 10

«Лилль» набрал 61 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Монако» с 54 баллами идет седьмым.

В параллельной игре « Лион » неожиданно проиграл « Тулузе » с результатом 1:2. На голы Даяна Метали и Уоррена Каманзи гости ответили только точным ударом Корентена Толиссо.

«Тулуза» набрала 44 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице, «Лион» (60) — четвертый.