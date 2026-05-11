Нападающий Килиан Мбаппе намерен участвовать в оставшихся матчах «Реала» по текущего сезона, чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

По некоторым данным, за пять минут до окончания тренировки в Мадриде француз почувствовал недомогание, и клуб решил, что он недостаточно восстановился. В связи с этим Мбаппе не попал в заявку на матч с «Барселоной», который завершился поражением со счетом 0:2 и принес каталонцам чемпионский титул.

По информации от Marca, чемпион мира не планирует завершать сезон раньше времени. Сегодня он провел тренировку в тренажерном зале на базе клуба, несмотря на то что для всей команды это был выходной день.

Мбаппе планирует вернуться в строй на этой неделе — либо к игре с «Овьедо», либо к матчу с «Севильей». Его цель — набрать оптимальную форму перед тем, как присоединиться к сборной Франции для подготовки к чемпионату мира 2026 года.