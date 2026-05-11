Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию в борьбе за чемпионство в Лиге 1 и оценил перспективы команды в концовке сезона.

Испанский специалист заявил, что, по его мнению, парижский клуб уже фактически обеспечил себе титул. При этом он отметил, что сезон получился непростым и отдельно выделил «Ланс», который, по его словам, создал «ПСЖ» немало трудностей и показал высокий уровень готовности.

Энрике подчеркнул, что имеющегося преимущества по очкам должно хватить для завоевания очередного чемпионства, однако главная цель команды сейчас — подготовка к решающему матчу сезона.

«Думаю, что запаса очков хватит нам для того, чтобы выиграть ещё один титул. Сейчас наша главная цель — подготовка к финалу Лиги чемпионов с "Арсеналом". Это будет самый важный матч сезона», — сказал Энрике L'Equipe.