Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего в итальянском клубе.

Аргентинец признался, что его контракт с римлянами подходит к концу уже этим летом, а руководство команды пока не предпринимало попыток начать переговоры о продлении соглашения.

«В моём контракте сказано, что следующий матч станет моей последней игрой за "Рому". Он истекает в июне, и никто из "Ромы" не связывался со мной», — цитирует Дибалу Sky Sports.

Дибала не выходит на поле с конца января из-за проблем с коленом. У форварда было диагностировано воспаление сустава, из-за чего он длительное время проходил консервативное лечение. Восстановление включало различные процедуры, в том числе иглоукалывание, однако добиться желаемого эффекта не удалось.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл 21 матч, записав на свой счёт три забитых мяча и три голевые передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом Дибала может продолжить карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс».