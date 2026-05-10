Наставник туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Лечче» в 36-м туре Серии А (1:0).

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Мы уже давно говорим о том, что повторяем одни и те же ошибки: забиваем в начале матча, а потом не доигрываем. Мы доминируем на поле, кажется, что мы полностью контролируем ситуацию, но потом случаются моменты, когда мы теряем бдительность и делаем невероятные для нашего уровня футбола передачи. Кажется, мы не можем сохранять концентрацию, решительность и упорство на протяжении всей игры. Как только мы допускаем ошибки, напряжение и страх берут верх и ход матча снова меняется.

Потом мы злимся на себя, хватаем игру за шкирку и возвращаем её в нужное русло. Такая игра не может закончиться со счётом 1:0, мы едва позволили сопернику зайти на нашу половину поля, было столько моментов, когда у нас было два варианта атаки, но мы всегда выбирали третий, худший. Вот такие мы.

СМИ пишут, что мы собираемся заменить 18 из 25 игроков в раздевалке, но так не получится. Это серьёзный проект, а значит, многие из этих игроков должны быть вовлечены в процесс, потому что сейчас сложно заменить столько человек», — цитирует Спаллетти Football Italia.

«Ювентус» идет третьим в таблице Серии А, набрав 68 очков.