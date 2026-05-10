Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не будет присутствовать на сегодняшнем матче «эль класико» против «Барселоны», который состоится 10 мая на стадионе «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.

Флорентино Перес globallookpress.com

По информации источника, Перес не отправится вместе с командой в Барселону. Это также подтверждено списком гостей VIP-ложи, опубликованным «Барселоной».

«Барселона» подходит к встрече с 88 очками и возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал» занимает второе место, имея 77 очков. Каталонцам достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе чемпионский титул сезона-2025/26.

Матч обслужит арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.