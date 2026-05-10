Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке 35-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

«Трудно что-то ожидать от такого матча. У "Барселоны" есть преимущество — были новости, что в "Реале" футболисты чуть ли не подрались. Не понимаю, как это выглядело, тем более что там был Вальверде. Эта история может повлиять.

"Барса" уже точно чемпион. Обе команды вылетели из Лиги чемпионов. Этот матч — вишенка на торте. Предпочтение отдаю Барселоне», — сказал Мостовой Чемпионату.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня, 10-го мая в 22:00 мск.