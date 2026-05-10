«Мальорка» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 35-го тура испанской Примеры.
В составе гостей единственный гол записал на свой счет Айосе Перес на 31-й минуте, реализовав пенальти.
«Мальорка» смогла сравнять счет на 45+2-й минуте благодаря точному удару Ведата Мурики.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка1:1ВильярреалВильярреал
0:1 Айосе Перес 31' пен. 1:1 Ведат Мурики 45+2'
Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей (Jan Virgili 70'), Мартин Вальент, Хоан Мохика (Антонио Латорре 62'), Омар Маскарель, Серхи Дардер, Мануэль Морланес, Пабло Торре (Давид Лопес 76'), Саму Кошта, Зиту Лувумбу, Ведат Мурики
Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона, Рафа Марин, Сантьяго Моуриньо, Томас Парти, Сантьяго Комесанья (Даниэль Парехо 75'), Тажон Бушанан (Херар Морено 71'), Ренато Вейга, Тани Олувасейи (Альберто Молейро 63'), Айосе Перес (Жорж Микаутадзе 70'), Альфон Гонсалес (Николя Пепе 63')
Жёлтые карточки: Саму Кошта 72' (Мальорка), Ведат Мурики 73' (Мальорка)
После этого матча «Мальорка» располагается на 13-й позиции в таблице Примеры с 39-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 3-й строчке с 69-ю баллами.