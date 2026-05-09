Лондонский «Челси» на этой неделе провел переговоры с Хаби Алонсо, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, встреча прошла очень позитивно. Испанский специалист подтвердил свою готовность возглавить команду и посвятить себя долгосрочному проекту, подписав контракт. Несмотря на многообещающее начало переговоров, руководство «Челси» продолжает рассматривать других кандидатов на вакантную должность. Внутренние обсуждения в клубе продолжаются, и окончательное решение по поводу нового главного тренера ещё не принято.

В этом сезоне Алонсо возглавлял «Реал», но в начале текущего года был уволен из мадридского клуба.