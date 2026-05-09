«Вольфсбург» и «Бавария» сыграют 9 мая на «Фольксваген Арене». Матч 33-го тура Бундеслиги стартует в 19:30 по мск.
Если у «Баварии» особой мотивации уже нет, то для «Вольфсбурга» оставшиеся матчи жизненно важны. Команда в шаге от зоны вылета и не имеет права на оплошность. Этим сразу может воспользоваться «Санкт-Паули», который дышит в спину и хочет избежать прямого вылета во второй дивизион.
«Вольфсбург» не проигрывает уже 3 тура, однако статистика результатов с «Баварией» удручает — 7 поражений подряд, последняя победа в 2015 году. Однако «волки» могут воспользоваться ситуацией. «Бавария» уже выиграла титул. Возможно, что хозяевам сегодня повезет и им дадут поблажку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Котировки букмекеров: 4.99 — победа «Вольфсбурга», 4.97 — ничья, 1.57 — победа «Баварии».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» с крупным счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.
Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.