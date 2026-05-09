Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал возвращение «Факела» в РПЛ.

«Хочу поздравить болельщиков воронежского "Факела" с выходом в Премьер-лигу. Они безумно любят свой клуб, смотрят футбол, поют, радуются, ездят за командой по всей стране. Умницы! Они достойны высшего дивизиона. Дай бог, чтобы они хорошо укрепились. Когда в Воронеж приезжают команды, стадион всегда полный — это праздник. Такие города, как Самара, Ростов, Воронеж, Волгоград, где футбол любят по-настоящему, от души, ещё с советских времён — это футбольные города», — цитирует Шикунова «Советский спорт».

«Факел» занимает второе место в Первой лиге, набрав 65 очков. Воронежцы за тур до окончания гарантировали себе выход в РПЛ на следующий сезон.