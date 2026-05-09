Сын Криштиану Роналду, нападающего «Аль-Насра», может продолжить карьеру в европейском футболе. По информации The Sun, он рассматривает возможность перехода в «Спортинг» или дортмундскую «Боруссию».

Молодой футболист хочет выступать в Европе, где ранее играл за юношеские команды «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» планирует привлечь его к основной команде со следующего сезона.

Роналду-младший родился в июне 2010 года и в октябре 2025-го впервые был вызван в сборную Португалии до 16 лет.