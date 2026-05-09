Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает шансы «Краснодара» и московского «Спартака» в Суперфинале Кубка России примерно равными.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Сейчас ни в одной игре нет фаворита. Будь то игра "Сочи" против "Зенита" или матч "Пари НН" — "Краснодар". Любая команда может выиграть. А в финале Кубка России уж тем более нет фаворитов. В Советском союзе даже команда не из высшей лиги однажды завоевала Кубок страны.

Думаю, будет хорошая игра, хотя, конечно, здоровье футболистов не бесконечно. Сейчас тяжелая ситуация для команд, которые будут играть следующий тур практически выйдя из автобуса. Значит, времени на восстановление почти не будет. В любом случае будет настоящая кубковая битва, но все зависит от нюансов и везения. А уж в том, что у футболистов будет полная самоотдача и желание победить, сомнений нет. Так что нас ждет бескомпромиссная, увлекательная и красивая игра», — сказал Колосков «Матч ТВ».

Решающая игра, где определится обладатель трофея, пройдёт 24 мая в «Лужниках».