Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян официально заявил, что клуб не планирует приобретать форварда «Пари НН» Ренальдо Сефаса и нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова.

Тимур Сулейманов globallookpress.com

Ранее в прессе Сулейманова называли возможным первым новичком команды в летнее трансферное окно, а Сефаса рассматривали как потенциального игрока в случае вылета «Пари НН» из Российской Премьер-Лиги.

Сейчас «Балтика» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков после 28 туров и отставая от лидеров на два тура.