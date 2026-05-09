Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура испанской Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 10 мая.

«С нетерпением жду отличного матча с прекрасным соперником, который проявляет себя исключительно хорошо. Мы очень ждем матч, привлекающий наибольшее внимание в мире. Отправляемся на эту игру с амбициями победить», — приводит слова Арбелоа AS.

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Главным арбитром игры будет Алехандро Эрнандес Эрнандес. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.