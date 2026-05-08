Опубликованы детали конфликта между игроками мадридского «Реала».

В четверг во время тренировки полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке. Вальверде упал и ударился о стол, получив травмы, из-за которых ему наложили швы. После инцидента «Реал» провел экстренное совещание и начал дисциплинарное расследование.

В соответствии с внутренними правилами клуба футболистам могут быть применены такие меры, как штраф, временное отстранение, расторжение контракта или продажа.

El Mundo сообщает, что генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес оперативно прибыл в раздевалку для срочного обсуждения ситуации с игроками. Главный тренер команды Альваро Арбелоа не вмешивался в конфликт в среду и оставался в стороне в четверг.

Представители клуба выразили разочарование в связи с инцидентом, подчеркнув, что он больше связан с внутренними отношениями в команде, чем с её спортивными результатами.