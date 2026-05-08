Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн поделился эмоциями от выхода своего клуба в финал Лиги Европы и назвал эту игру лучшей за то время, что он выступает за бирмингемцев.

В ответной игре полуфинала Лиги Европы «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем» со счётом 4:0 (в первом матче было поражение 0:1) и вышла в финал, где сыграет с немецким «Фрайбургом» 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле.

«Обычно перед матчами я спокоен, но сегодня ощущалось невероятное давление. Думаю, "Астон Вилла" заслуживала того, чтобы выйти в финал. В прошлом у нас уже бывали разочарования в полуфиналах. Я нервничал, но сегодня "Астон Вилла" показала одну из своих лучших игр за все время, что я помню. Конечно, нам отчасти повезло, учитывая обилие травм у "Фореста". Это немного ослабило соперника, но этим еще надо было воспользоваться, что мы и сделали.

Нам также повезло, что у нас есть тренер, у которого куда более богатый опыт участия в полуфиналах, чем у нас. Сегодня мы отлично со всем справились и показали повсеместно хорошую игру. После матча начался настоящий праздник, но впереди еще один матч», — цитирует официальный сайт УЕФА Макгинна.