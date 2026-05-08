Экс‑нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что руководство красно‑белых должно дать шанс Ролану Гусеву на посту главного тренера.

«Я всегда буду за Гусева. Всё‑таки мы и играли с ним, и друзья. Поэтому хочется, чтобы нашим молодым тренерам давали шанс потренировать целый сезон. Ему дали поруководить в "Динамо" концовку сезона. Но не получилось у него в Кубке, в чемпионате просто уже было всё упущено, и тоже ничего не получится. Поэтому посмотрим, какое решение примет руководство. Я бы дал ему ещё поруководить, но надо знать ситуацию изнутри», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

В ответной игре финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» проиграло «Краснодару» по сумме двух матчей (0:0, 0:0; по пенальти — 5:6) и вылетело из турнира. В 29‑м туре РПЛ команды снова сыграют, но на сей раз в Москве.