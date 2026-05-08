Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Микель Артета globallookpress.com

«Понимаем значимость предстоящей игры для обеих команд. Осознаем, чего хотим, какую работу должны выполнить для победы.

Я наслаждаюсь каждым днем, получаю удовольствие от работы с парнями и сотрудниками клуба. Люблю свою работу, это большая привилегия. Мне нравится готовиться к играм, сейчас — к матчу с "Вест Хэмом", думать, что нам необходимо сделать, как достичь наилучшего взаимопонимания с игроками, об игровых ситуациях, которые планируем создать, как может сложиться матч, каким образом нам изменить его ход, если потребуется. Мне это нравится», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Матч пройдет 10 мая на Олимпийском стадионе в Лондоне.