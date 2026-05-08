Знаменитый в прошлом защитник Александр Анюков, который сейчас работает в тренерском штабе «Зенита», сообщил, какие функции на него возложены в клубе.

Александр Анюков globallookpress.com

«Мне моя зона ответственности очень нравится. Интересно с парнями по обороне работать. Есть определённый опыт игры в обороне, могу подсказать даже состоявшимся игрокам, профессионалам. Мне кажется, любой человек должен делиться знаниями с другими. Не оставлять их в себе, а отдавать. Что касается нашей команды, есть моменты, над которыми нам ещё надо работать. И мы сами это знаем», — сказал Анюков «Чемпионату».

Сейчас Анюкову 43 года. В 2020 году он завершил профессиональную карьеру футболиста и сразу вошёл в тренерский штаб Сергея Семака.