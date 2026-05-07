Экс-игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо».

«"Краснодар" однозначно победит "Динамо". Они набрали очень хороший ход, по игре они лидируют. Думаю, мы увидим финал Кубка "Спартак" — "Краснодар". До этого матча время еще есть, посмотрим, как "Спартак" проведет концовку сезона в РПЛ. Если бы "Спартак" играл так же стабильно, как "Краснодар", я бы ставил на него в финале. А так 70 на 30, "Краснодар" помощнее», — цитирует Тернавского «Чемпионат».

Встреча пройдет сегодня, 7 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.