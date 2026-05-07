Тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

«Сергей Богданович Семак работает уже восьмой год, он взял много чемпионских титулов, и его большая заслуга заключается в том, что он сумел найти подход к иностранцам.

Но система игры команды уже приелась, она все время похожая. Возможно, "Зениту" нужно что-то новое, а что именно — кто это знает. И пока в клубе исходят из того хорошего, что есть. И результаты тоже есть, все рады и довольны.

Я считаю, что преимущество по статистике сейчас имеет "Краснодар", потому что он идет на первом месте и у него на одно очко больше. А по игре они примерно равноудалены друг от друга. И в двух оставшихся турах возможна любая осечка», — приводит слова Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на один балл за два тура до конца.