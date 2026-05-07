Знаменитый в прошлом футболист, а сейчас владелец «Андорры» Жерар Пике пропустит шесть ближайших матчей своей команды.

По данным сайта Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Пике был отстранён дисциплинарным комитетом организации за угрозы в адрес судейской бригады.

Это случилось 1 мая в игре Сегунды (второго испанского дивизиона), где его «Андорра» уступила «Альбасете» (0:1), где Пике и руководство «Андорры» угрожали арбитрам в подтрибунном помещении и на парковке.

В частности, экс-игрок «Барселоны» заявил судьям: «Уходите с сопровождением, чтобы на вас не напали». На парковке Пике добавил: «В другой стране вас бы разорвали, но Андорра — цивилизованная страна».

Кроме шести матчей дисквалификации, Пике отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на два месяца — за поведение, порочащее спортивную этику. «Андорра» оштрафована на 1,5 тысячи евро; клуб обязан закрыть президентскую и VIP‑ложи на ближайших двух домашних играх.

В случае повторного нарушения с «Андорры» снимут три очка. Сейчас команда идёт десятой в чемпионате с 55 очками.