Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об итогах текущего сезона для команды.

«За 11 лет в клубе это был наш лучший сезон — даже лучше, чем сезон, когда мы завоевали требл. Тогда мы половину сезона играли не очень хорошо, но во второй половине переломили ситуацию. Однако с точки зрения стабильности на протяжении всего сезона я не видел ничего подобного», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где проиграла «ПСЖ».