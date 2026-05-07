Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре команды под руководством Хуана Карседо.

«Пока сложно увидеть разницу с тем, что было при Станковиче. Нужно закончить сезон, пройти сборы, укомплектовать команду, тогда будем оценивать. Не стоит говорить, что все сделал Карседо. Да, где-то раскрепостил психологически, но нет вау-эффекта. Нужно время.

Зимние сборы с Карседо? Ждем стабильности. Посмотрите на "Крылья Советов" — они тоже то выигрывают, то проигрывают. Нужен трофей, чтобы хвалить.

Повторюсь, "Спартак" успокоился и раскрепостился. При Станковиче были нервы, это передавалось команде. Видно, что сейчас есть уверенность в своих силах», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финальной пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо». «Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.