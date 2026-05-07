Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре команды под руководством Хуана Карседо.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Пока сложно увидеть разницу с тем, что было при Станковиче.  Нужно закончить сезон, пройти сборы, укомплектовать команду, тогда будем оценивать.  Не стоит говорить, что все сделал Карседо.  Да, где-то раскрепостил психологически, но нет вау-эффекта.  Нужно время.

Зимние сборы с Карседо?  Ждем стабильности.  Посмотрите на "Крылья Советов" — они тоже то выигрывают, то проигрывают.  Нужен трофей, чтобы хвалить.

Повторюсь, "Спартак" успокоился и раскрепостился.  При Станковиче были нервы, это передавалось команде.  Видно, что сейчас есть уверенность в своих силах», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финальной пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».  «Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.