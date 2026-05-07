Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от победы команды над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Кубка России.

«Дерби удалось, болельщики создали настоящую футбольную атмосферу, все соскучились по такому. По игре сначала "Спартак" хорошо выглядел, потом ЦСКА, но об этом уже никто не вспомнит. Самое главное, что "Спартак" победил и сыграет в финале.

Не напомнил ли гол Литвинова мой мяч в ворота "Амкара"? Гол хороший, молодец. Сначала показалось, что он плохо обработал, неудобно для себя, но попал в паутину. По силе, конечно, далеко до моего, есть над чем работать. Мы ждем от него ещё таких красивых голов, чтобы и дальше забивал», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финальной пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».