В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Фрайбург» в родных стенах переиграл «Брагу» со счетом 3:1.

«Фрайбург»
«Фрайбург» globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Лукас Кублер, а еще один точный удар в активе Йоана Манзамби.  За гостей же забил Пау Дельгадо.

Результат матча

ФрайбургФрайбургФрайбург3:1БрагаБрагаБрага
1:0 Лукас Кюблер 19' 2:0 Иоганн Манзамби 41' 3:0 Лукас Кюблер 72' 3:1 Пау Виктор 79'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Лукас Кюблер (Жорди Макенго 80'),  Маттиас Гинтер,  Филипп Линхарт,  Филипп Треу,  Ян-Никлас Бесте (Бруно Огбус 81'),  Максимилиан Эггештайн,  Николас Хефлер,  Иоганн Манзамби,  Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 90'),  Игор Матанович
Брага:  Лукаш Горничек,  Виктор Гомес,  Паулу Оливейра,  Густаф Лагербильке,  Жан-Батист Горби,  Родриго Саласар (Габриэл Москардо 65'),  Демир Тыкназ (Габри Мартинес 76'),  Жоау Моутинью,  Витор Карвальо (Фран Наварро 65'),  Пау Виктор,  Mario Dorgeles
Жёлтые карточки:  Пау Виктор 62' (Брага),  Жан-Батист Горби 65' (Брага),  Демир Тыкназ 71' (Брага),  Габри Мартинес 90+4' (Брага)
Красная карточка:  Mario Dorgeles 7' (Брага)

«Фрайбург» смог выиграть по итогам двух матчей 4:3 и пробился в финал Лиги Европы, где ему предстоится сразиться с «Астон Виллой».