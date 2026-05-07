В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Фрайбург» в родных стенах переиграл «Брагу» со счетом 3:1.
В составе победителей дублем отметился Лукас Кублер, а еще один точный удар в активе Йоана Манзамби. За гостей же забил Пау Дельгадо.
Результат матча
ФрайбургФрайбург3:1БрагаБрага
1:0 Лукас Кюблер 19' 2:0 Иоганн Манзамби 41' 3:0 Лукас Кюблер 72' 3:1 Пау Виктор 79'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер (Жорди Макенго 80'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте (Бруно Огбус 81'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо (Лукас Хёлер 90'), Игор Матанович
Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Жан-Батист Горби, Родриго Саласар (Габриэл Москардо 65'), Демир Тыкназ (Габри Мартинес 76'), Жоау Моутинью, Витор Карвальо (Фран Наварро 65'), Пау Виктор, Mario Dorgeles
Жёлтые карточки: Пау Виктор 62' (Брага), Жан-Батист Горби 65' (Брага), Демир Тыкназ 71' (Брага), Габри Мартинес 90+4' (Брага)
Красная карточка: Mario Dorgeles 7' (Брага)
«Фрайбург» смог выиграть по итогам двух матчей 4:3 и пробился в финал Лиги Европы, где ему предстоится сразиться с «Астон Виллой».