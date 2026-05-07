В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Фрайбург» в родных стенах переиграл «Брагу» со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Лукас Кублер, а еще один точный удар в активе Йоана Манзамби. За гостей же забил Пау Дельгадо.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 3:1 Брага Брага 1:0 Лукас Кюблер 19' 2:0 Иоганн Манзамби 41' 3:0 Лукас Кюблер 72' 3:1 Пау Виктор 79' Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер ( Жорди Макенго 80' ), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте ( Бруно Огбус 81' ), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо ( Лукас Хёлер 90' ), Игор Матанович Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес, Паулу Оливейра, Густаф Лагербильке, Жан-Батист Горби, Родриго Саласар ( Габриэл Москардо 65' ), Демир Тыкназ ( Габри Мартинес 76' ), Жоау Моутинью, Витор Карвальо ( Фран Наварро 65' ), Пау Виктор, Mario Dorgeles Жёлтые карточки: Пау Виктор 62' (Брага), Жан-Батист Горби 65' (Брага), Демир Тыкназ 71' (Брага), Габри Мартинес 90+4' (Брага) Красная карточка: Mario Dorgeles 7' (Брага)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 7 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 4 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 16 Фолы 10

«Фрайбург» смог выиграть по итогам двух матчей 4:3 и пробился в финал Лиги Европы, где ему предстоится сразиться с «Астон Виллой».