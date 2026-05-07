Форвард «Акрона» Артём Дзюба, который до этого играл за «Зенит», высказался о периоде, когда он выступал за сине-бело-голубых.

Нападающий защищал цвета питерской команды с 2015 по 2022 год, хотя сам является воспитанником «Спартака».

«Круто, что одна команда, весь город любит эту команду. Все трофеи, всё, что вот у меня получалось, — это всё было в "Зените". Я не находился на скамейке, не был рядом, а я был один из тех, кто этот результат добывал и кровью, и потом, поэтому для меня это ценно», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда«.