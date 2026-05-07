Наставник «Баварии» Венсан Компани отреагировал на поражение клуба по сумме двух встреч от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Венсан Компани globallookpress.com

«Всегда чувствую, что это возможно — выиграть Лигу чемпионов. Я чувствовал это и в этом году. Я рациональный человек. "Бавария" выигрывала турнир шесть раз. Лиге чемпионов уже около 60–70 лет, и даже топ-клубы, кроме "Реала", обычно побеждают примерно раз в десять лет.

Я не собираюсь взваливать на себя что-то лишнее — я понимаю, насколько это сложно. Это могло случиться уже в этом году. Возможно, в следующем сезоне нам повезет больше», — цитирует Компани пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом».