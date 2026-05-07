7 мая в Бирмингеме состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест».  Старт поединка в 22:00 мск.

«Ноттингем Форест» подошел к матчу с преимуществом в один гол благодаря домашней победе 1:0.  Для «Астон Виллы» это было одно из трех поражений.  Команда Уная Эмери также проиграла «Тоттенхэму» и «Фулхэму».

Теперь «вилланам» предстоит сыграть роль догоняющих.  Вся надежда у них на родные стены, где они победили «Ноттингем Форест» четыре раза подряд.  Однако сейчас «лесники» в хорошей форме и не проигрывают 10 матчей.  В Бирмингем они приехали после 5 побед подряд.  Удастся ли гостям продлить серию и выйти в финал Лиги Европы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Котировки букмекеров: 1.75 — победа «Астон Виллы», 3.95 — ничья, 4.90 — победа «Ноттингем Форест», 2.04 — проход «Астон Виллы», 1.76 — проход «Ноттингем Форест».
  • Прогноз ИИ: победа «Астон Виллы» со счетом 2:0.

