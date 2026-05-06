Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обсудил с главным тренером португальской «Бенфики» Жозе Моуринью возможность возвращения специалиста в мадридскую команду, как сообщает Mundo Deportivo.

Беседа состоялась в формате видеоконференции и продлилась около часа. На встрече также присутствовал агент Моуринью, но он не участвовал в обсуждении. Португальский тренер не дал однозначного согласия на возвращение, но и не исключил такой возможности.

Моуринью выдвинул несколько условий, которые пока остаются в тайне. Известно, что они касаются спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных аспектов работы в клубе, и не связаны с финансовыми вопросами. Ожидается, что Флорентино Перес ответит на эти условия на следующей неделе.

Ранее Жозе Моуринью уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы. За это время он помог команде выиграть чемпионат Испании, а также завоевать Кубок и Суперкубок страны.