Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич дал комментарий по поводу финального матча Пути регионов Кубка России, где армейцы в гостях сыграют со «Спартаком».

Встреча начнется 6 мая в 20:00 мск.

«Московский "Спартак" и ЦСКА в этом сезоне не очень уверенно выступают в чемпионате. И в сегодняшнем матче Кубка будет большая мотивация, борьба за каждый мяч. Чемпионат всегда главный турнир для каждой команды, но Кубок — это тоже значимый трофей. Было бы хорошо, если бы ЦСКА выиграл его в этом сезоне.

Но в последнее время команда не играет так, чтобы можно было назвать её фаворитом дерби. "Спартак" в более хорошей форме, но, по-моему, шансы здесь 50 на 50», — сказал Олич «Чемпионату».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России в минувшем сезоне.