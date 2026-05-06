Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов между «красно-белыми» и ЦСКА.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Если ЦСКА выиграет, все будут кричать, что здорово, правильно руководство сделало, что убрало Челестини перед дерби. Проиграют — мы не виноваты, виноват Фабио. Матч для "Спартака" все равно будет тяжелым, потому что ЦСКА всё равно хорошая команда. Да, Мойзес и Акинфеев не сыграют, но команда же не может с тем же составом за два месяца разучиться играть в футбол. Для меня "Спартак" фаворит — 55 на 45. Играют на поле футболисты, а не те, кто стоят на бровке», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.