Раскрылись новые детали восстановления Килиана Мбаппе после повреждения.

Ранее стало известно, что нападающий мадридского «Реала» усердно занимался с физиотерапевтами и реабилитологами в выходные. Планировалось, что он выйдет на поле в ближайшем класико. Окончательное решение о его участии в матче 35-го тура Ла Лиги должно было быть принято после МРТ, запланированного на среду.

Согласно информации журналиста COPE Мельчора Руиса, обследование Мбаппе перенесено на завтра, чтобы детально оценить состояние мышцы бедра его левой ноги.

Сегодня футболист провел тренировку в тренажерном зале и бассейне. Завтра его участие в части общей тренировки уже подтверждено. Сейчас есть надежда, что он сможет принять участие в игре против «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу».