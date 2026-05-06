Форвард московского «Локомотива» Николай Комличенко перенёс операцию на коленном суставе.

30‑летний футболист получил травму в игре 28‑го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). После медицинского обследования ему был поставлен диагноз: повреждение наружной боковой связки колена.

«Операцию в Городской клинической больнице имени С. С. Юдина провёл кандидат медицинских наук Владимир Сластинин. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» — говорится в заявлении на сайте «Локомотива».

В текущем сезоне Комличенко сыграл 36 матчей за «Локомотив», забил в них 10 мячей и сделал 6 ассистов. Состав железнодорожников он пополнил перед началом чемпионата, перейдя из «Ростова».