Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о своих эмоциях после дебюта в основной команде — в матче финала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Я бы не сказал, что всё кипело.  Наоборот, был спокоен.  Мне выпала такая честь — дебютировать в дерби.  Это не каждому дано.  Был спокоен.  Что касается работы в перерыве, мы провели несколько замен, благодаря чему удалось отодвинуть игру от своих ворот.

На самом деле трудностей не было.  Понимал, как готовиться.  Не могу сказать, что это трудности.  Я ждал этого и наслаждаюсь этим временем, не думая о том, сколько мне может быть отведено на посту», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

39‑летний Игдисамов возглавил ЦСКА после увольнения Фабио Челестини 4 апреля.  Ранее он работал с резервным составом армейцев.