Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о своих эмоциях после дебюта в основной команде — в матче финала Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Я бы не сказал, что всё кипело. Наоборот, был спокоен. Мне выпала такая честь — дебютировать в дерби. Это не каждому дано. Был спокоен. Что касается работы в перерыве, мы провели несколько замен, благодаря чему удалось отодвинуть игру от своих ворот.

На самом деле трудностей не было. Понимал, как готовиться. Не могу сказать, что это трудности. Я ждал этого и наслаждаюсь этим временем, не думая о том, сколько мне может быть отведено на посту», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

39‑летний Игдисамов возглавил ЦСКА после увольнения Фабио Челестини 4 апреля. Ранее он работал с резервным составом армейцев.