Экс-форвард «Зенита» Халк стал игроком «Флуминенсе». Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до конца 2027 года. Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента.

«Один из действительно выдающихся бразильских футболистов подписал с нашим клубом контракт до 31 декабря 2027 года. Халк становился чемпионом везде, где играл на протяжении карьеры», — говорится на сайте «Флуминенсе».

Ранее, 1 мая, «Атлетико Минейро» объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон.