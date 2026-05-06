Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал выход лондонского клуба в финал Лиги чемпионов после победы над мадридским «Атлетико».

Тьерри Анри globallookpress.com

Француз отметил, что главному тренеру Микелю Артете необходимо отдать должное за проделанную работу, несмотря на длительный период критики в его адрес.

«Честно говоря, я тоже участвовал в критике, но нужно признать работу Артеты», — сказал Анри CBS Sports.

В ответном полуфинальном матче «Арсенал» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 благодаря голу Букайо Сака.  По итогам двух встреч лондонский клуб вышел в финал турнира.

В решающем матче «Арсенал» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария».