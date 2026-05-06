Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал увольнение Фабио Челестини из армейского клуба.

«Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе. По итогу мы получили, что Мойзес и Дивеев, которые являлись лидерами, во второй части чемпионата уже не играли. Такой развал является ожидаемым. Когда клуб идет в середине таблицы и не претендует на чемпионство, естественно, следует увольнение. Это обычная практика в мировом футболе. О каких достижениях может идти речь? В условиях изоляции есть победа в чемпионате и кубке страны. Это то, что есть сегодня. А говорить о победах в предсезонных турнирах просто смешно. Эти соревнования являются этапом подготовки к национальному первенству», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.