Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал увольнение Фабио Челестини из армейского клуба.

«Это решение назревало.  Когда нет результата, всегда виноват главный тренер.  Есть результат — тренер работает прекрасно.  Если его нет, специалиста увольняют.  Это нормальное состояние.  Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа.  Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков.  Очевидно, что команда провалила этап подготовки.  Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка.  Также у тренера была стычка с Мойзесом.  Это все повлияло на спокойствие в коллективе.  По итогу мы получили, что Мойзес и Дивеев, которые являлись лидерами, во второй части чемпионата уже не играли.  Такой развал является ожидаемым.  Когда клуб идет в середине таблицы и не претендует на чемпионство, естественно, следует увольнение.  Это обычная практика в мировом футболе.  О каких достижениях может идти речь?  В условиях изоляции есть победа в чемпионате и кубке страны.  Это то, что есть сегодня.  А говорить о победах в предсезонных турнирах просто смешно.  Эти соревнования являются этапом подготовки к национальному первенству», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон.  Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.