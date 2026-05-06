Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о матче с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.

Встреча начнется 6 мая на «Лукойл Арене» в 20:00 мск.

«Я желаю удачи "Спартаку", верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за "Спартак". Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1», — цитирует Эменике ТАСС.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Футболист отыграл 51 матч, забил 24 мяча и сделал восемь ассистов.

Напомним, ЦСКА является действующим победителем Кубка России.