Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Кубка России между «Спартака» и ЦСКА.

«В ЦСКА произошла смена тренера. Видимо, для того, чтобы хоть как‑то попытаться встряхнуть команду перед важным матчем. По сути, сезон у армейцев упущен — в чемпионате всего лишь шестая позиция.

Поэтому Кубок для них — отдушина. Очень важно выйти в суперфинал, победив заклятого соперника, плюс завоевать трофей. Отставка тренера встряхнет армейцев. Это психологический ход от руководства, это поможет.

Мы видим, что у ЦСКА прошли проблемы, связанные с конфликтом Челестини и Мойзеса. Но их ссора вызвала надлом, и это разрослось в то, что у команды полностью отсутствуют и результат, и игра. И в связи с этим клуб пошел на такие радикальные меры. Приход нового тренера, пусть даже исполняющего обязанности, — всегда мотивация для каждого игрока.

Очень важный матч для обеих команд. При этом "Спартак" сейчас в лучшей форме, чем ЦСКА. "Красно‑белые" выглядят фаворитами, но в таких дерби и на такой стадии турнира может быть что угодно. Нельзя с уверенностью сказать, что "Спартак" пройдет ЦСКА.

Думаю, что будет очень осторожный футбол. Вряд ли мы здесь увидим много мячей. Даже нисколько не удивлюсь, если там будет послематчевая серия пенальти», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.