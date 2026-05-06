Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Кубка России между «Спартака» и ЦСКА.

Маркиньос («Спартак»)
Маркиньос («Спартак») globallookpress.com

«В ЦСКА произошла смена тренера.  Видимо, для того, чтобы хоть как‑то попытаться встряхнуть команду перед важным матчем.  По сути, сезон у армейцев упущен — в чемпионате всего лишь шестая позиция.

Поэтому Кубок для них — отдушина.  Очень важно выйти в суперфинал, победив заклятого соперника, плюс завоевать трофей.  Отставка тренера встряхнет армейцев.  Это психологический ход от руководства, это поможет.

Мы видим, что у ЦСКА прошли проблемы, связанные с конфликтом Челестини и Мойзеса.  Но их ссора вызвала надлом, и это разрослось в то, что у команды полностью отсутствуют и результат, и игра.  И в связи с этим клуб пошел на такие радикальные меры.  Приход нового тренера, пусть даже исполняющего обязанности, — всегда мотивация для каждого игрока.

Очень важный матч для обеих команд.  При этом "Спартак" сейчас в лучшей форме, чем ЦСКА. "Красно‑белые" выглядят фаворитами, но в таких дерби и на такой стадии турнира может быть что угодно.  Нельзя с уверенностью сказать, что "Спартак" пройдет ЦСКА.

Думаю, что будет очень осторожный футбол.  Вряд ли мы здесь увидим много мячей.  Даже нисколько не удивлюсь, если там будет послематчевая серия пенальти», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве.  Начало — в 20:00 мск.