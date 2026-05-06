Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вингере национальной команды Ламине Ямале.

«Помимо своего большого таланта, он тренируется по три часа в день, ходит в тренажерный зал, посещает физиотерапевта, диетолога и психолога, и посвящает себя своей "невидимой тренировке", что является самым важным. "Невидимая тренировка" — это то, о чём многие не знают. Речь идет о том, чтобы быть сосредоточенным на своей работе 24/7. Никто ничего не дает Ламину бесплатно.

Я говорю о Ламине, потому что я его очень хорошо знаю. Дай Бог он будет в отличной форме к чемпионату мира», — цитирует де ла Фуэнте Sport.es.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.